Зробити (або підправити існуючий варіант) розкриття/появи блоків

HTML-версткаЗавершен2 заявки101 просмотр
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Необхідно зробити (або ж підправити існуючий варіант) розкриття/появи блоків у секції -- приклад що необхідно зробити -- у вкладенні.

4 месяца назад
denis_pavlenko
Денис 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
час назад
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Выбранный исполнитель
gleb_freelancer
Глеб Мизгулин 
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
$1
1 день
UAH
Глеб підійшов до вирішення завдання відповідально та професійно. Все було зроблено якісно і вчасно, та з великою увагою до деталей. Завдяки оперативній комунікації, всі нюанси були виправлені миттєво, що свідчить про високий професійний рівень. Рекомендую як спеціаліста та сподіваюсь на подальшу співпрацю.
ТЗ зроблено зрозуміло, замовник зажди на зв'язку, всі питання одразу вирішили, рекомендую!
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