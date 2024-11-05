20 анимированных спрайтов для игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок37 просмотров

ТЗ Pixel art - Google Документы


Пример, референс - игра jetpack
20 анимированных спрайтов для игры

5 месяцев назад
sumachevstas
Станислав 
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Заявки фрилансеров

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