Нужны иконка и промо изображения для дополнения Google Chrome. Здесь требование к иконке https://developers.google.com/chrome/web-store/docs/images?hl=ru#icons Здесь требования к промо изображениям https://developers.google.com/chrome/web-store/docs/images?hl=ru#promo Интересуют стоимость и срок разработки. Также интересно ...
4 пиктограммы
Задача:
Необходимо разработать 4 пиктограммы для 4-ёх типов трасферов для туристического сайта. Каждая пиктограмма обозначает определённый вид трансфера.
Что такое трансфер?
Услуга трансфера это встреча пассажира с именной табличкой, при необходимости помощь с багажем, ожидание в случае задержки рейса. Обычно используется для встречи пассажиров в аэропортах, железнодорожных вокзалах, паромных терминалах для дальнейшей транспортировки к месту отдыха.
Типы трансферов / пиктограмм:
1. Совместный (shared) трансфер
Совместный тип трансфера обеспечивается на автобусе, собирая разные группы туристов и доставляя их до пункта назначения. Это самый дешёвый вид трансфера и, конечно, самый неудобный. Фактически, это вариант маршрутного автобуса с той лишь разцей, что туристов встречают и провожают до автобуса в аэропорту. В этой пиктограмме должен фигурировать автобус.
2. Индивидуальный трансфер - автомобиль
Индивидуальный трансфер предоставляет услугу доставки конкретной группы туристов до пункта назначения. Группы до 4 человек доставляют на автомобиле. В этой пиктограмме должен фигурировать автомобиль, седан.
3. Индивидуальный трансфер - минивэн
Индивидуальный трансфер предоставляет услугу доставки конкретной группы туристов до пункта назначения. Группы от 4 до 8 человек доставляют на минивэне. В этой пиктограмме должен фигурировать автомобиль типа минивэн, микроавтобус.
4. Индивидуальный трансфер - автобус
Индивидуальный трансфер предоставляет услугу доставки конкретной группы туристов до пункта назначения. Группы от 8 человек доставляют на автобусе. В этой пиктограмме должен фигурировать автобус, однако он должен отличаться от автобуса в пиктограмме совместного трансфера (варианта номер 1).
Требования к разработке:
Все типы пиктограмм должны явно отличаться друг от друга, не должно быть путаницы. В то же время должна соблюдаться общая стилистика, пиктограммы должны быть из "одной оперы". Также должны быть хорошо прорисованы детали.
Нужен европейский вариант, "Газель" рисовать не нужно.
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