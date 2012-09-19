Задача:

Необходимо разработать 4 пиктограммы для 4-ёх типов трасферов для туристического сайта. Каждая пиктограмма обозначает определённый вид трансфера.

Что такое трансфер?

Услуга трансфера это встреча пассажира с именной табличкой, при необходимости помощь с багажем, ожидание в случае задержки рейса. Обычно используется для встречи пассажиров в аэропортах, железнодорожных вокзалах, паромных терминалах для дальнейшей транспортировки к месту отдыха.

Типы трансферов / пиктограмм:

1. Совместный (shared) трансфер

Совместный тип трансфера обеспечивается на автобусе, собирая разные группы туристов и доставляя их до пункта назначения. Это самый дешёвый вид трансфера и, конечно, самый неудобный. Фактически, это вариант маршрутного автобуса с той лишь разцей, что туристов встречают и провожают до автобуса в аэропорту. В этой пиктограмме должен фигурировать автобус.

2. Индивидуальный трансфер - автомобиль

Индивидуальный трансфер предоставляет услугу доставки конкретной группы туристов до пункта назначения. Группы до 4 человек доставляют на автомобиле. В этой пиктограмме должен фигурировать автомобиль, седан.

3. Индивидуальный трансфер - минивэн

Индивидуальный трансфер предоставляет услугу доставки конкретной группы туристов до пункта назначения. Группы от 4 до 8 человек доставляют на минивэне. В этой пиктограмме должен фигурировать автомобиль типа минивэн, микроавтобус.

4. Индивидуальный трансфер - автобус

Индивидуальный трансфер предоставляет услугу доставки конкретной группы туристов до пункта назначения. Группы от 8 человек доставляют на автобусе. В этой пиктограмме должен фигурировать автобус, однако он должен отличаться от автобуса в пиктограмме совместного трансфера (варианта номер 1).

Требования к разработке:

Все типы пиктограмм должны явно отличаться друг от друга, не должно быть путаницы. В то же время должна соблюдаться общая стилистика, пиктограммы должны быть из "одной оперы". Также должны быть хорошо прорисованы детали.

Нужен европейский вариант, "Газель" рисовать не нужно.