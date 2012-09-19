4 пиктограммы

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
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Задача:

Необходимо разработать 4 пиктограммы для 4-ёх типов трасферов для туристического сайта. Каждая пиктограмма обозначает определённый вид трансфера.

Что такое трансфер?

Услуга трансфера это встреча пассажира с именной табличкой, при необходимости помощь с багажем, ожидание в случае задержки рейса. Обычно используется для встречи пассажиров в аэропортах, железнодорожных вокзалах, паромных терминалах для дальнейшей транспортировки к месту отдыха.

Типы трансферов / пиктограмм:

1. Совместный (shared) трансфер

Совместный тип трансфера обеспечивается на автобусе, собирая разные группы туристов и доставляя их до пункта назначения. Это самый дешёвый вид трансфера и, конечно, самый неудобный. Фактически, это вариант маршрутного автобуса с той лишь разцей, что туристов встречают и провожают до автобуса в аэропорту. В этой пиктограмме должен фигурировать автобус.

2. Индивидуальный трансфер - автомобиль

Индивидуальный трансфер предоставляет услугу доставки конкретной группы туристов до пункта назначения. Группы до 4 человек доставляют на автомобиле. В этой пиктограмме должен фигурировать автомобиль, седан.

3. Индивидуальный трансфер - минивэн

Индивидуальный трансфер предоставляет услугу доставки конкретной группы туристов до пункта назначения. Группы от 4 до 8 человек доставляют на минивэне. В этой пиктограмме должен фигурировать автомобиль типа минивэн, микроавтобус.

4. Индивидуальный трансфер - автобус

Индивидуальный трансфер предоставляет услугу доставки конкретной группы туристов до пункта назначения. Группы от 8 человек доставляют на автобусе. В этой пиктограмме должен фигурировать автобус, однако он должен отличаться от автобуса в пиктограмме совместного трансфера (варианта номер 1).

Требования к разработке:

Все типы пиктограмм должны явно отличаться друг от друга, не должно быть путаницы. В то же время должна соблюдаться общая стилистика, пиктограммы должны быть из "одной оперы". Также должны быть хорошо прорисованы детали.

Нужен европейский вариант, "Газель" рисовать не нужно.

13 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$25
3 дня
Очень приятно было работать с Натальей! По-женски крайне проницательна и терпелива. Отличная работа!
Хороший заказчик.Интересная работа.Своевременная оплата.Всем рекомендую для сотрудничества.

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Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад