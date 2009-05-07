6 иконок для сайта

Ищу молодых талантливых веб-дизайнеров которые хотят раскрутиться на этом проекте, и готовы работать качественно и по срокам. То есть интересуют постоянные партнерские отношения. Оформление всех проектов через weblancer. Требования: отличное владение фотошопом, грамотное построение слоев (а не абы как все в куче), никаких макетов в кореле, флеше ит.п. Ну и креативность, умение понять клиента и сделать так как он хочет а не так как Вы видите.

По самому проекту: необходимо отрисовать 6 иконок в заданном стиле.

ВНИМАНИЕ! Все предложения ТОЛЬКО здесь - никаких личек, асек ит.п. Подобные обращения - автоматически ставлю в игнор лист.