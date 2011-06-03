6 иконок на тему недвижимости

Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем ТЗ: Необходимо изготовить набор иконок для сайта ДаритеЦветы.рф На гл.стр. уже есть иконки рядом с надписями: - Мы рекомендуем - Спецпредложения - Дарите Цветы - дарите радость! - Почему выбирают "АЛИРУ"? Необходимо создать иконки в этом же стиле для ...
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Нужно нарисовать 6 иконок. По цвету и настроению должны подойти к картинке во вложении.
Гамма - холодная: сталь, стекло.
1. Рука с карандашом и линейкой, на бумаге - чертеж
2. Антаблемент с тремя колоннами в римском стиле (без декора)
3. Циркуль и отвертка
4. Монета на пъедестале
5. Рука на пульте управления
6. 3 человечка с бейджами (человечков рисуем только по плечи) - см. http://www.iconarchive.com/show/enterprise-resource-planning-icons-by-antialiasfactory/Personnel-icon.html - в таком стиле, только без чемодана, и все три разные.
Сделать нужно срочно
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