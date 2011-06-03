6 иконок на тему недвижимости

Нужно нарисовать 6 иконок. По цвету и настроению должны подойти к картинке во вложении.

Гамма - холодная: сталь, стекло.

1. Рука с карандашом и линейкой, на бумаге - чертеж

2. Антаблемент с тремя колоннами в римском стиле (без декора)

3. Циркуль и отвертка

4. Монета на пъедестале

5. Рука на пульте управления

6. 3 человечка с бейджами (человечков рисуем только по плечи) - см. http://www.iconarchive.com/show/enterprise-resource-planning-icons-by-antialiasfactory/Personnel-icon.html - в таком стиле, только без чемодана, и все три разные.

Сделать нужно срочно