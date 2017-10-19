Аватарка для канала в ТЕЛЕГРАМ и группы ФЕЙСБУК

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт13 заявок162 просмотра

Необходимо создание аватарки для канала на Телеграмм. Бросская, яркая но в официальном стиле. По возможности с названием на рисунке.

8 лет назад
Vitalsonn
Виталий 
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров