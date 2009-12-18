Аватарка к Новому Году

Даже за небольшой бюджет работа была выполнена очень профессионально и качественно. Смутило лишь то, что обещав опубликовать чуть позже отзыв, через день получил сообщение с вопросом про судьбу отзыва… Но это не отменяет качества работы Антона. 10 баллов, работой доволен.