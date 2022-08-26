Аватарки для клану в кількості 10 шт, різних кольорів

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт13 заявок413 просмотров

Потрібно зробити 10 аватарок для гри з логотипом ML 

3 года назад
guest_16614614748425
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослава
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олександр
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Говначерно
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Юрій
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ульяна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
333 отзыва
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать аватарки для каталогов сайта

    Необходимо разработать аватарки для каталогов сайта в стиле иконок и пиксель-арт. Подробное техническое задание прикреплено к заказу. Ожидается высокое качество и оригинальный дизайн, соответствующий указанным требованиям.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать иконки для сайта

    Требуется нарисовать иконки для бокового меню сайта в стиле пиксель-арт. Размер иконок — 20x20 px. Используйте два цвета: #886EC0 и #868686. Иконки должны быть простыми, чтобы было понятно, что изображено, без лишних деталей.

    Иконки и Пиксель-арт2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Иконки для фото ( 5 шт)

    Требуется разработать 5 иконок для фото в стиле пиксель-арт. Иконки должны быть оригинальными и качественными, подходящими для использования в различных проектах. Обратите внимание на детали и стиль исполнения.

    Иконки и Пиксель-арт20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать рекламу при входе в программу

    Разработайте рекламу для программы Бизнес пак, которая будет отображаться при запуске. Реклама должна информировать о возможности обработки данных в 1С, содержать крупный логотип 1С на желтом фоне и кнопку для перехода на страницу оформления покупки. Используйте предоставленные изображения и обеспечьте понимание пользователями этой функции за 5-6 секунд.

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем графического дизайнера

    Требуется графический дизайнер для создания аватарки интернет-магазина и рисования эскиза для одежды в стиле пиксель-арт. Ожидается качественный и оригинальный подход к дизайну.

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна красивая аватарка

    Требуется разработка 2 аватарок или 1 по цене до 2-3$. Необходимо создать дизайн с изображением девушки с ножом M9 Bayonet в красивых цветовых тонах. Ожидается креативный подход и индивидуальный стиль.

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать картинки для сайта

    $10

    Необходимо отредактировать картинки для сайта, включая иконки и пиксель-арт, в соответствии с заданными размерами. Требуется внимание к деталям и точное соблюдение размеров для оптимального отображения на сайте.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Стикеры в телеграмм

    Требуется разработать 20 мем стикеров для Telegram с изображением лица актера из Brazzers на тему массажа. Важно учесть стиль пиксель-арт и качество изображения для использования в мессенджере.

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    3 года назад