Доработка логотипа из AI версии

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт20 заявок139 просмотров

Есть цветной логотип нарисованный нейросетью на черном фоне (иконка и текст).
Нужно его немного доработать и сделать на выход версии
1) только текст
2) только иконка
3) текст + иконка
А также экспортировать все эти версии в масштабируемый вектор (svg).

Пожелания по доработке:
- Добавление легкого эффекта "потертости" или "ржавчины" или "каменности" на текст как будет показано на примерах, просто чтобы он не был таким "сухим" в сравнении с иконкой на заднем плане
- Сделать иконку более отчетливой и заметной (в текущей версии цвета слишком темные и сливаются с черным фоном)
- Поскольку чаще всего лого используется в квадратном размере с одинаковой высотой/шириной, немного увеличить размер иконки
- Креатив дизайнера и прочие улучшения приветствуются

НейросетиОтрисовка логотипов
4 месяца назад
notapple
Майк 
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