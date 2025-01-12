Доработка логотипа из AI версии

Есть цветной логотип нарисованный нейросетью на черном фоне (иконка и текст).

Нужно его немного доработать и сделать на выход версии

1) только текст

2) только иконка

3) текст + иконка

А также экспортировать все эти версии в масштабируемый вектор (svg).



Пожелания по доработке:

- Добавление легкого эффекта "потертости" или "ржавчины" или "каменности" на текст как будет показано на примерах, просто чтобы он не был таким "сухим" в сравнении с иконкой на заднем плане

- Сделать иконку более отчетливой и заметной (в текущей версии цвета слишком темные и сливаются с черным фоном)

- Поскольку чаще всего лого используется в квадратном размере с одинаковой высотой/шириной, немного увеличить размер иконки

- Креатив дизайнера и прочие улучшения приветствуются