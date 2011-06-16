Favicon.ico для женского сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок212 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно изготовить иконку favicon.ico для сайта ladymoon.ru

1. Чтобы сочеталась с дизайном сайта;

2. Чтобы содержала признаки женского сайта.

13 лет назад
mikhailstebenkov
Михаил 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Андрей отлично справился с поставленной задачей. Спасибо!
Очень понравилось работать с Михаилом, знает, что нужно и приятный в общении человек. Всем рекомендую!
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