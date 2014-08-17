Фавикон для сайта

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка139 просмотров

Требуется создать фавикон для сайта

11 лет назад
nastdesign
Виктор 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$20
1 день
Как всегда, все на высоком профессиональном уровне. Работой доволен. Огромное спасибо! Рекомендую всем!
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад