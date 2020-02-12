Форматировать нашу иконку

Нужно нарисовать иконки для сайта типографии к каждой услуге. Их будет примерно 50. Иконки должны быть в одном стиле. Пример [url=https://egf.ru/home/poligraficheskaya-produktsiya/vizitki/vizitki-tsifrovoy-pechatyu]https://egf.ru/home/poligraficheskaya-produktsiya/vizitki/vizitki-tsifrovoy-pechatyu [/url]Напишите в заявке пожалуйста сколько это будет примерно стоить и сколько времени займет. Возможно долгосрочное сотрудничество