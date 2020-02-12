Форматировать нашу иконку

Нужно нарисовать иконки для полиграфии. Пример прикреплю. Напишите сколько стоит ваша работа за 1, 10 и 50 штук. В зависимости от цены определимся с количеством иконок Обязательно прикрепите пример работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать из нашей иконки прозрачное векторное изображение.
Чтобы можно было вставить в иконку сайта.
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