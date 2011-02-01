Иконка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок257 просмотров

По образцу иконки Твиттера у нас на веб-сайте adlogic.ru, сделать иконку "Моего круга" moikrug.ru, которая бы также органично вписалась в наш дизайн. Требуется 2 варианта.

Возможно пригодиться:

http://moikrug.ru/images/logo_brief.gif

14 лет назад
adlogic
Максим 
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
14 лет назад
$3
1 день
Быстрое и профессиональное исполнение. Рекомендуем.
Четкие требования и своевременная оплата. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
14 лет назад

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