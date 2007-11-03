Иконка для программы

$65
Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок306 просмотров
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Нужно разработать иконку для приложения «Клиента платежной системы». Это программа, которая устанавливается на точках приема платежей и через нее производится пополнение счетов. Т.е. оператор выбирает сервис провайдера, вводит сумму и номер телефона \ счета \ договора. И программа проводит платеж. Если вы пополняли свой сотовый, где-либо на точке, где принимает платежи «девочка оператор» – то наверняка знаете, о чем речь.

Иконка нужна обычная в вариантах 64х64, 32x32 и 16х16 пикс. И их варианты с разным количеством цветов.

Не обязательно обыгрывать прием платежей, рисовать мешки с деньгами, монеты, доллары итд. (хотя это и не исключается)

Нужна просто хорошая идея. Что бы смотрелось стильно.

Исполнителя буду выбирать иcходя из конкретного предложения \ идеи (поэтому предложения лучше приватом open_ssl AT mail.ru ICQ: 126263)

Не нужно писать «сделаем лучше всех», «нарисуем», «качественно и в срок» итд. Только конкретные предложения.

Пример аналогичного приложения:

http://www.cyberplat.ru/agent/paymentmodule.htm

16 лет назад
nitrogen
S. Alexander 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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