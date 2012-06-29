Иконка для сайта 16х16

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок224 просмотра

Сделать иконку для сайта 16х16 из логотипа (прикреплено).

13 лет назад
irAlex
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Artymit
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа сделана быстро, учтены дополнительные требования. Рекомендую.
Тз чёткое, оплата моментальная, отличный заказчик. Буду рад работать с Вами ещё.

Заявки фрилансеров

Artymit
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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