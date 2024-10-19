Иконка SVG не отображается

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка24 просмотра

Здравствуйте. Кто подскажет? Не отображается одна иконка https://clck.ru/3FTiLP (другие норм - https://disk.yandex.com/d/gLskI9N4-oQEqg). Переделывал ее с оригинала, который нормально отображался https://disk.yandex.com/d/PgrY1EIjJh00nQ. Что не так с ней стало?

4 месяца назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад