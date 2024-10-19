Здравствуйте. Кто подскажет? Не отображается одна иконка https://clck.ru/3FTiLP (другие норм - https://disk.yandex.com/d/gLskI9N4-oQEqg). Переделывал ее с оригинала, который нормально отображался https://disk.yandex.com/d/PgrY1EIjJh00nQ. Что не так с ней стало?