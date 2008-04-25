Нарисовать иконки для сайта 40х40 для категорий сайта названия категорий: Материалы (строительные) Кирпич и камни Стекло Линолеум Мастики (типа краска покрытие) Кровельные материалы (для ...
Иконка - "знак качества", "награда"
Суть идеи:
Некоторые журналы, например, PC-WORLD делают обзоры различного оборудования, потом выбирают лучшее и у себя на сайте в обзоре пишут "лучший принтер 2008 года" и вешают картинку "выбор редакции PCWORLD. Потом производитель этого принтера на своём сайте размещает всякие такие награды от разных изданий. Кто-то видит, что разные авторитетные издания выбрали этот принтер лучшим и покупает его.
Мы планируем по аналогии с этим сделать рейтинг кредитов и рейтинг вкладов.
Нам надо первые 3-5 позиций из этого рейтига наградить (т.е. в табличке лучшие кредиты будут обозначены значком, который нужно нарисовать).
Требования к иконке:
1) несколько разных размеров: маленький(20-40 пикселей), средний (50-70) и большой(80-100).
2) прозрачность фона, чтобы нам было проще использовать на страничках с разным дизайном
3) иконка должна быть достаточно яркая (оранжевая,жёлтая и т.д.)
4) Рейтинг кредитов планируется сделать для разных валют, поэтому если получится, то на иконке можно было бы указать валюту (USD, EUR, BYR, RUR).
5) обязатльно должно быть видно лучший, и потом по убывающей более худшие, но это должно быть интуитивно понятно. Т.е. некая градация. Может по цветам разделить или цифры написать, или количеством звёздочек,чёрточек или чего-то другого, дать понять, где лучший, а где просто хороший :)
6) ИКОНКИ НАДО СДЕЛАТЬ В СТИЛЕ WEB 2.0
Лучше сделать так, чтобы иконка для лучшего кредита и лучшего вклада различались только цветом.
Мои идеи для реализации:
- это может быть в виде медальки
- в виде кубка
- может просто "пять звёзд" - лучий кредит, а потом по убывающей "четыре звезды", "три" ...
- любой другой вариант, который будет простой и понятный (может из финансовой сферы, что-то удастся взять)
Некое подобие того что нам нужно в прикрепленном файле.
Если работа будет сделана очень удачно, то оплату увеличим в 2 раза.
Деньги не большие, но может кому-то будет интересно.
Вот примеры на сайтах:
http://select.by/images/grand-pri.gif
http://www.ixbt.com/editorial/ixbt-editors-awards-arc.shtml
Хороший набор наград собрали WesternDigital http://www.westerndigital.com/ru/company/awards.asp
Нам нужно что-то подобное
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