Иконка - "знак качества", "награда"

Суть идеи:

Некоторые журналы, например, PC-WORLD делают обзоры различного оборудования, потом выбирают лучшее и у себя на сайте в обзоре пишут "лучший принтер 2008 года" и вешают картинку "выбор редакции PCWORLD. Потом производитель этого принтера на своём сайте размещает всякие такие награды от разных изданий. Кто-то видит, что разные авторитетные издания выбрали этот принтер лучшим и покупает его.

Мы планируем по аналогии с этим сделать рейтинг кредитов и рейтинг вкладов.

Нам надо первые 3-5 позиций из этого рейтига наградить (т.е. в табличке лучшие кредиты будут обозначены значком, который нужно нарисовать).

Требования к иконке:

1) несколько разных размеров: маленький(20-40 пикселей), средний (50-70) и большой(80-100).

2) прозрачность фона, чтобы нам было проще использовать на страничках с разным дизайном

3) иконка должна быть достаточно яркая (оранжевая,жёлтая и т.д.)

4) Рейтинг кредитов планируется сделать для разных валют, поэтому если получится, то на иконке можно было бы указать валюту (USD, EUR, BYR, RUR).

5) обязатльно должно быть видно лучший, и потом по убывающей более худшие, но это должно быть интуитивно понятно. Т.е. некая градация. Может по цветам разделить или цифры написать, или количеством звёздочек,чёрточек или чего-то другого, дать понять, где лучший, а где просто хороший :)

6) ИКОНКИ НАДО СДЕЛАТЬ В СТИЛЕ WEB 2.0

Лучше сделать так, чтобы иконка для лучшего кредита и лучшего вклада различались только цветом.

Мои идеи для реализации:

- это может быть в виде медальки

- в виде кубка

- может просто "пять звёзд" - лучий кредит, а потом по убывающей "четыре звезды", "три" ...

- любой другой вариант, который будет простой и понятный (может из финансовой сферы, что-то удастся взять)

Некое подобие того что нам нужно в прикрепленном файле.

Если работа будет сделана очень удачно, то оплату увеличим в 2 раза.

Деньги не большие, но может кому-то будет интересно.

Вот примеры на сайтах:

http://select.by/images/grand-pri.gif

http://www.ixbt.com/editorial/ixbt-editors-awards-arc.shtml

Хороший набор наград собрали WesternDigital http://www.westerndigital.com/ru/company/awards.asp

Нам нужно что-то подобное