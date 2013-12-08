Иконки для меню сайта

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Завершен7 заявок180 просмотров

Нужно подобрать иконки по следующим тематикам:

Чехлы для подушек

Скатерти

Шторы

Полотенца

Салфетки

Декоративные игрушки

Столовые дорожки

Желательно чтобы была возможность сделать выбор из нескольких вариантов.

11 лет назад
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$21
1 день
Отличный специалист. Мои самые положительные рекомендации.
Отличный заказчик, четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад