Иконки для ресторана правильного питания

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка127 просмотров

Разработать и отрисовать набор из 12-ти иконок, обозначающих разные типы диет.

12 лет назад
motw
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
1 день
Максим сразу понял, что мне нужно. проявил хороший вкус и пунктуальность.
Виталий отличный заказчик, четко объяснил, что ему нужно, что позволило выполнить проект в кратчайшие сроки. Оплата моментальная! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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