Иконки для сайта 10 шт.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок241 просмотр

Нужно нарисовать иконки для следующих разделов сайта gb-online.ru :

Спецпредложения

Пожарная сигнализация

Охранная сигнализация

GSM сигнализация

Контроль доступа

Видеонаблюдение

Техническое обслуживание

Порошковое пожаротушение

Дымоудаление

Проектирование

Иконки должны хорошо вписываться в стилистику сайта.

Уровень исполнения как здесь: http://www.weblancer.net/files/portfolio/700/70080/998315.jpg

Размеры ~100x100px

14 лет назад
shaitanat
Кирилл 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmka7
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$10
5 дней
Отлично справился с заданием, понимание задачи и адекватность исполнителя выше всяких похвал!
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, своевременно проведенная оплата, высокая лояльность и понимание нюансов проекта. Что еще нужно для отличной работы и плодотворного сотрудничества?! Настоятельно рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

dmka7
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
14 лет назад