Иконки для сайта

Нужно нарисовать аватарку для социального проекта.с использованием логотипа,которое уже имеется.Бюджет не большой!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать иконки!!
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