Для сайта по медицинской тематике (vittoriavita.com) нужны иконки "виды услуг": 1. Трансфер 2. Гостиница 3. Услуги переводчика 4. Услуги клиники 5. Донор яйцеклеток ...
Иконки для сайтта vittoriavita.com
Для сайта по медицинской тематике (vittoriavita.com) нужны иконки «виды услуг»:
1. Трансфер
2. Гостиница
3. Услуги переводчика
4. Услуги клиники
5. Донор яйцеклеток
6. Суррогатная мама
7. ЭКО
8. Криоконсервация эмбрионов
8. Медикаменты для программы
9. Кураторство суррогатной мамы
10. Информациооная поддержка для родителей
11. Организация родов
12. Юридическое оформление программы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен дизайн для аватарки вконтакте, типа такого как в приложении и даже лучше. Предлагайте цены, сроки, и желательно чтобы в портфолио было на что посмотреть из работ по дизайну. вебмани нету, оплата ...Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать картинки иконки размером 48х48 шт в формате PNG на прозрачном фоне. Стиль строгий современный. Список: Открыть файл Сохранить файл Печатать эскиз Печатать наклейки Создать ...Завершен10 лет назад
Имеется трехцветная иконка-логотип размером 16х16пикс для установки различные фоны и для favicon. Ее нужно перерисовать или обработать так, чтобы она отлично и без артефактов отображалась на любом фоне: белом, сером, черном, цветномИконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Требуется аватарка для группы "Нарисуем ваш портрет в стиле Симпсона" Примеры: https://vk.com/simpsonsforyou, https://vk.com/thesimpsonsstyle. Должна присутствовать стрелочка с призывом вступить в группу. Желательно разместить маленькие логотипы яндекс-денег, вебmoney, qiwi, банковской карты ...Завершен10 лет назад
Необходимо создать иконки для размещения на сайте. Иконки создаются в соответствии с фирменным стилем (имеется). Количество - 3. Нужны разные форматы (jpeg, tiff, png).Завершен10 лет назад
- $530
Для всех картинок должны быть соотвествующие .psd файлы Адрес сайта, для которого нужны картинки, будет дан только в личке. Общая стоимость проекта: $530, оплата wmz 1. Картинки ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать кнопки для сайта (изображения для них) по формату той, что в приложении (зеленый цвет плашки сделать более приближенным к фирменному). Изображения для кнопок по ссылке https://cloud.mail.ru/public/RaerVdeHP3Kp/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA.rar Нужно предоставить ...Завершен10 лет назад
- $33
Разработать сертификат на основе имеющегося баннера. Текста немного.Завершен10 лет назад
Задача сделать 2 иконки размером 50*50 информирующие что в карточке товара есть 3д обзор товара, видео обзор. Иконка должна быть представлена в цветах и стиле сайта aveal.com.ua. ...Завершен10 лет назад