Иконки для свадебных кортежей

Нужно изобразить иконки, которые будут сопровождать краткие описания товара (кортежам).

У нас БМВ7 и микроавтобусы Форд транзит.

Что рисовать:

1 бмв

1 микроавт.

1бмв и 1 микроавт.

2 бмв

2 бмв и 1 микроавт.

3 бмв

3 бмв и 1 микроавт.

5 бмв

5 бмв и 1 микроавт.

Итого 8 иконок.

Размер: 770*400

Ракурс как в прикрепленном файле (бочком, параллельно друг дружке)

Фото автомобиля и микроавтобуса пришлю.

Стиль: это должен быть рисунок, но нужно передать "дорого, солидно, статусно"

Стиль похож на прикрепленный в файле рисунок + глянец цветом на кузов (черный, синий) + акцент цветом (фары).

Надеюсь понятно объяснила)

Фон: под машинами асфальт, на заднем плане холмики с травой и деревьями, небо, облака