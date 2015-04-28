Добрый день! Необходимо нарисовать иконки для сайта http://farmtime.ru/ как для Главной страницы для 6 категорий так и на странице Услуги http://farmtime.ru/uslugi. Пишите цену и сроки!
Иконки для свадебных кортежей
Нужно изобразить иконки, которые будут сопровождать краткие описания товара (кортежам).
У нас БМВ7 и микроавтобусы Форд транзит.
Что рисовать:
1 бмв
1 микроавт.
1бмв и 1 микроавт.
2 бмв
2 бмв и 1 микроавт.
3 бмв
3 бмв и 1 микроавт.
5 бмв
5 бмв и 1 микроавт.
Итого 8 иконок.
Размер: 770*400
Ракурс как в прикрепленном файле (бочком, параллельно друг дружке)
Фото автомобиля и микроавтобуса пришлю.
Стиль: это должен быть рисунок, но нужно передать "дорого, солидно, статусно"
Стиль похож на прикрепленный в файле рисунок + глянец цветом на кузов (черный, синий) + акцент цветом (фары).
Надеюсь понятно объяснила)
Фон: под машинами асфальт, на заднем плане холмики с травой и деревьями, небо, облака
Выбранный исполнитель
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