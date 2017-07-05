Иконки на основе логотипа

Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка131 просмотр
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На основе логотипа (в приложении) нужно сделать 10-15 иконок для категорий каталога.

7 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$20
3 дня
И второе сотрудничество с Анастасией прошло отлично. Доволен и результатом, и процессом взаимодействия. Рекомендую.
Не первый раз сотрудничаем с Павлом, только лучшие впечатления и рекомендации.
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