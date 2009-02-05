Иконки, Pixel art объекты (изометрия)

Требуется:

- создавать иконки (объекты в стандарте http://gas13.ru/v3/tutorials/ru_isometric_pixelart_tutorial_mathematics_of_isometrics.php)

- привести все изображения к единому стилю;

- размер картинок кратный 8 (минимум 16x16 для иконки и 32x16 для объекта на плоскости);

- графический результат предоставить в PNG формате (24bit + прозрачность);

- объект должен хорошо смотреться и отчетливо видны границы, как на темном, так и на светлом фоне. (не должно быть эффекта лишних точек);

- приветствуется градиент;

- нужен эффект 3D. Как видно на примере. Можно, даже наверно нужно придерживаться такого стиля.

- цвета: мягкие, но с четкими границами;

- очень малый размер картинок в кб приветствуется;

- приблизительный объем: первоначальный заказ от 10 до 20 иконок; потом от 1-5 иконок еженедельно;

- тематика Космические объекты, Казино, Деловой стиль;

- первые 10 иконок срочно, остальные по срокам не ограничены и назначаются самим исполнителем;

- пишите стоимость и срок исполнения за 1 иконку;

Особенности:

- Noise и Defuse градиент не приемлем!

Условия проекта:

- никакой предоплаты;

- выплата гонорара с 15 по 20 февраля 2009 года; (к сожалению, текущий бюджет месяца ушел на оплату другого проекта);

- примеры работы обязательны;

- ключевым выбором исполнителя играет примеры работы, если у двух и более участников одинаково достойные примеры, играет ключевую роль цена;

- поддержка в течении 6 месяцев, то есть в случае потребности чтобы я мог обратится к исполнителю за новой порцией иконок. (Естественно дополнительная работа оплачивается);

- срок назначается исполнителем (просрочка своих же назначенных сроков не идет на пользу вашему имиджу);

- отговорки при просрочке, «Бабушке плохо», «Не запланированная командировка» и другая лабуда не принимается;

Пример:

http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_1.gif - было

http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_caramel1.png - стало

http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_2.gif - было

http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_caramel2.png - стало

Внимательно читаем резюме и ТЗ и соблюдаем условия.

Писать пока только сюда. В случае начала сотрудничества выдам более оперативные координаты типа ICQ или Skype;

В случае качественной работы возможно дополнительные заказы как со многими, с которыми здесь работаю.