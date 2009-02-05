Иконки, Pixel art объекты (изометрия)

$500
Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок717 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется:

- создавать иконки (объекты в стандарте http://gas13.ru/v3/tutorials/ru_isometric_pixelart_tutorial_mathematics_of_isometrics.php)

- привести все изображения к единому стилю;

- размер картинок кратный 8 (минимум 16x16 для иконки и 32x16 для объекта на плоскости);

- графический результат предоставить в PNG формате (24bit + прозрачность);

- объект должен хорошо смотреться и отчетливо видны границы, как на темном, так и на светлом фоне. (не должно быть эффекта лишних точек);

- приветствуется градиент;

- нужен эффект 3D. Как видно на примере. Можно, даже наверно нужно придерживаться такого стиля.

- цвета: мягкие, но с четкими границами;

- очень малый размер картинок в кб приветствуется;

- приблизительный объем: первоначальный заказ от 10 до 20 иконок; потом от 1-5 иконок еженедельно;

- тематика Космические объекты, Казино, Деловой стиль;

- первые 10 иконок срочно, остальные по срокам не ограничены и назначаются самим исполнителем;

- пишите стоимость и срок исполнения за 1 иконку;

Особенности:

- Noise и Defuse градиент не приемлем!

Условия проекта:

- никакой предоплаты;

- выплата гонорара с 15 по 20 февраля 2009 года; (к сожалению, текущий бюджет месяца ушел на оплату другого проекта);

- примеры работы обязательны;

- ключевым выбором исполнителя играет примеры работы, если у двух и более участников одинаково достойные примеры, играет ключевую роль цена;

- поддержка в течении 6 месяцев, то есть в случае потребности чтобы я мог обратится к исполнителю за новой порцией иконок. (Естественно дополнительная работа оплачивается);

- срок назначается исполнителем (просрочка своих же назначенных сроков не идет на пользу вашему имиджу);

- отговорки при просрочке, «Бабушке плохо», «Не запланированная командировка» и другая лабуда не принимается;

Пример:

http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_1.gif - было

http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_caramel1.png - стало

http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_2.gif - было

http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_caramel2.png - стало

Внимательно читаем резюме и ТЗ и соблюдаем условия.

Писать пока только сюда. В случае начала сотрудничества выдам более оперативные координаты типа ICQ или Skype;

В случае качественной работы возможно дополнительные заказы как со многими, с которыми здесь работаю.

15 лет назад
Zerohold
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
icon_designer
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$500
5 дней
Постараюсь покороче, так как эмоции переполняют. 1. Человек без всякого, «Уточните», «Стучите» , «Давайте поговорим», «Деньги вперед» или что-то типа «Пример тоже денег стоит», он просто взял внимательно прочитал ТЗ и сделал пример, показал свое мастерство за которое не жалко отдать деньги; 2. После примера, в течении 30 минут обсудили нюансы и цели которые заказчик хотел бы достичь в идеале. Первый же пример появился уже на следующий день; 3. Результат превзошел ожидания на 200%; 4. Конструктивно предлагал интересные идеи и с уважением относился к желаниям заказчика, не так как многие «все дураки, один я все правильно делаю» 5. Касаемо графики теперь работаю только с ним. Все свои заказы буду отдавать только ему.
Всё чётко на 500% от изложения тех. задания до оплаты работы, от чего сам процесс работы был приятным и непринуждённым. Очень надеюсь на долгосрочное сотрудничество с Дмитрием.
vicodin
Антон 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
81 отзыв
15 лет назад
$100
1 день
Нормальный такой исполнитель. Цена соответствует качеству на все 100%. Нужный объем выполняет. Легко обучаемый. Выполняет именно то что требует заказчик. Думаю сработаемся и в будущем и по другим заказам.
Приятный заказчик, дает точнейшее ТЗ, держит все под контролем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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