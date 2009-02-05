Иконки, Pixel art объекты (изометрия)

Прибегаем к помощи специалистов и носителей интересных идей! :) Платим за идею! Нужно придумать три иконки: аббревиатура, акроним и редактирование горизонтальной линии. От вас требуется только идея интуитивно-понятных для пользователей изображений этих иконок. Требования к иконкам: 1. Иконки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
- создавать иконки (объекты в стандарте http://gas13.ru/v3/tutorials/ru_isometric_pixelart_tutorial_mathematics_of_isometrics.php)
- привести все изображения к единому стилю;
- размер картинок кратный 8 (минимум 16x16 для иконки и 32x16 для объекта на плоскости);
- графический результат предоставить в PNG формате (24bit + прозрачность);
- объект должен хорошо смотреться и отчетливо видны границы, как на темном, так и на светлом фоне. (не должно быть эффекта лишних точек);
- приветствуется градиент;
- нужен эффект 3D. Как видно на примере. Можно, даже наверно нужно придерживаться такого стиля.
- цвета: мягкие, но с четкими границами;
- очень малый размер картинок в кб приветствуется;
- приблизительный объем: первоначальный заказ от 10 до 20 иконок; потом от 1-5 иконок еженедельно;
- тематика Космические объекты, Казино, Деловой стиль;
- первые 10 иконок срочно, остальные по срокам не ограничены и назначаются самим исполнителем;
- пишите стоимость и срок исполнения за 1 иконку;
Особенности:
- Noise и Defuse градиент не приемлем!
Условия проекта:
- никакой предоплаты;
- выплата гонорара с 15 по 20 февраля 2009 года; (к сожалению, текущий бюджет месяца ушел на оплату другого проекта);
- примеры работы обязательны;
- ключевым выбором исполнителя играет примеры работы, если у двух и более участников одинаково достойные примеры, играет ключевую роль цена;
- поддержка в течении 6 месяцев, то есть в случае потребности чтобы я мог обратится к исполнителю за новой порцией иконок. (Естественно дополнительная работа оплачивается);
- срок назначается исполнителем (просрочка своих же назначенных сроков не идет на пользу вашему имиджу);
- отговорки при просрочке, «Бабушке плохо», «Не запланированная командировка» и другая лабуда не принимается;
Пример:
http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_1.gif - было
http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_caramel1.png - стало
http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_2.gif - было
http://orion5.ru/sd_orion5/images/pixel_art_caramel2.png - стало
Внимательно читаем резюме и ТЗ и соблюдаем условия.
Писать пока только сюда. В случае начала сотрудничества выдам более оперативные координаты типа ICQ или Skype;
В случае качественной работы возможно дополнительные заказы как со многими, с которыми здесь работаю.
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