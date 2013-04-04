ТЗ а также макет сайта в приложении.
Инфографика по переписке
Для раздела о переписке художника Врубеля:
требуется оформить один график, красиво показывающий в процентном отношении переписку
например можно что-то типа: http://www.inosmi.ru/infographic/20130328/207448115.html
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