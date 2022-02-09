Изготовление иконок для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт1 заявка68 просмотров
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Техническое задание на изготовление иконок (значков –

бейджей). В рамках проекта редизайн системы ТендерПро https://www.tender.pro необходимо разработать иконки, которые будут присваиваться клиентам (компаниям) и показывать их статусы. Для чего, какую роль играют - Выделяют компанию среди конкурентов

- Подтверждают высокий статус, качество, рейтинг

- Показывают принадлежность компании к определенной категории

Место расположения значка

- карточка компании, рядом с названием Темы иконок

- Аккредитованная компания

- Производитель - Торговая компания

- Покупатель - Продавец

- Компания заблокирована

- Компания с положительным балансом

Иконки должны соответствовать фирменному стилю ТендерПро. Так же они должны быть

предметом гордости и визуально выглядеть, как награды.

2 года назад
guest_16450870462877
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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