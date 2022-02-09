Изготовление иконок для сайта

Аватар для телеграмма, тик ток. Название " Вещает Casual" тематика фильмы. Канал с небольшими рецензиями.
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Техническое задание на изготовление иконок (значков –
бейджей). В рамках проекта редизайн системы ТендерПро https://www.tender.pro необходимо разработать иконки, которые будут присваиваться клиентам (компаниям) и показывать их статусы. Для чего, какую роль играют - Выделяют компанию среди конкурентов
- Подтверждают высокий статус, качество, рейтинг
- Показывают принадлежность компании к определенной категории
Место расположения значка
- карточка компании, рядом с названием Темы иконок
- Аккредитованная компания
- Производитель - Торговая компания
- Покупатель - Продавец
- Компания заблокирована
- Компания с положительным балансом
Иконки должны соответствовать фирменному стилю ТендерПро. Так же они должны быть
предметом гордости и визуально выглядеть, как награды.
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