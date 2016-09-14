Картинка для Facebook

Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок181 просмотр
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Необходимо сделать дизайн картинки для Facebook. 1920х1080 px

Исходные материалы есть. 

7 лет назад
simodrey
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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