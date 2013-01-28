Картинки, передающие возможности магнитолы

Иконки и Пиксель-артЗакрыт3 заявки207 просмотров
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Доброе время суток!

Необходимо нарисовать иконки (банеры) передающие суть возможностей техники. Например как это сделано на сайте http://alpine.su/8_37_1024. Только мне нужны все картинки под один стиль и одного размера. Данные картинки не должны быть большими и будут располагаться в описании товара. От вас нужен ценник и ссылка на портфолио.

Мне нужны следующие картинки:

ОС Android – операционная система андройд

ОС WinCE 6 – операционная система Windows CE 6

ОС WinCE 5 – операционная система Windows CE 5

Экран 6.2” – размер дисплея 6,2 дюйма

Экран 7” – размер дисплея 7 дюймов

Экран 8” – размер дисплея 8 дюймов

Сенсорное управление – сенсорный дисплей

Цветной дисплей с высоким разрешением и высокой контрастностью – дисплей с разрешением 800*480

Использование штатных кнопок управления на руле – возможность управление магнитолой с кнопок на руле.

Воспроизведение аудио файлов MP3

Воспроизведение аудио файлов MP4

Воспроизведение аудио файлов M4A

Воспроизведение аудио файлов FLAC

Воспроизведение аудио файлов OGG

Воспроизведение аудио файлов WAV

Воспроизведение аудио файлов TTA

Воспроизведение аудио файлов WMA

Воспроизведение аудио файлов APE

Воспроизведение аудио файлов WV

Совместимость с iPod

Совместимость с iPhone

Эквалайзер

Поддержка Bluetooth технологии – возможность подключения телефона.

Bluetooth музыка - потоковое воспроизведение музыки с устройств по блутус (Advanced Audio Distribution Profile [A2DP])

Bluetooth функция «Свободные руки» - (Hands-Free Profile [HFP])

Импорт телефонной книги - позволяет обмениваться записями телефонных книг между устройствами (Phone Book Access Profile [PBAP])

Поддержка DVD audio/video

Поддержка USB накопителей

Воспроизведение видео файлы 3gp

Воспроизведение видео файлы avi

Воспроизведение видео файлы divx

Воспроизведение видео файлы f4v

Воспроизведение видео файлы flv

Воспроизведение видео файлы mkv

Воспроизведение видео файлы mp4

Воспроизведение видео файлы mpeg

Воспроизведение видео файлы mov

Воспроизведение видео файлы vob

Воспроизведение видео файлы wmv

Воспроизведение видео файлы webm

Воспроизведение видео файлы xvid

Навигация

3G подключение

WiFi подключение

Резистивный экран (ориентирован под перо, ручку и тд) - подробнее тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Сенсорный_экран

Емкостный экран (пальцеориентированный) - подробнее тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Сенсорный_экран

Поддержка диагностической программы Torque - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=ru

Video выход - для вывода изображения в подголовник.

Радио AM/FM

Возможность подключения цифрового TV тюнера

Видеорегистрация

Желательно оплата через Яндекс деньги, но не исключен и вэбмани.

Если имеются какие то вопросы, спрашивайте, отвечу.

11 лет назад
Yo_Moe
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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