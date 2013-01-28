Картинки, передающие возможности магнитолы

Есть иконка размером 22 на 15px нужна она же размеров 512 на 512 указывайте: 1. сроки 2. цена 3. примеры работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
Необходимо нарисовать иконки (банеры) передающие суть возможностей техники. Например как это сделано на сайте http://alpine.su/8_37_1024. Только мне нужны все картинки под один стиль и одного размера. Данные картинки не должны быть большими и будут располагаться в описании товара. От вас нужен ценник и ссылка на портфолио.
Мне нужны следующие картинки:
ОС Android – операционная система андройд
ОС WinCE 6 – операционная система Windows CE 6
ОС WinCE 5 – операционная система Windows CE 5
Экран 6.2” – размер дисплея 6,2 дюйма
Экран 7” – размер дисплея 7 дюймов
Экран 8” – размер дисплея 8 дюймов
Сенсорное управление – сенсорный дисплей
Цветной дисплей с высоким разрешением и высокой контрастностью – дисплей с разрешением 800*480
Использование штатных кнопок управления на руле – возможность управление магнитолой с кнопок на руле.
Воспроизведение аудио файлов MP3
Воспроизведение аудио файлов MP4
Воспроизведение аудио файлов M4A
Воспроизведение аудио файлов FLAC
Воспроизведение аудио файлов OGG
Воспроизведение аудио файлов WAV
Воспроизведение аудио файлов TTA
Воспроизведение аудио файлов WMA
Воспроизведение аудио файлов APE
Воспроизведение аудио файлов WV
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Эквалайзер
Поддержка Bluetooth технологии – возможность подключения телефона.
Bluetooth музыка - потоковое воспроизведение музыки с устройств по блутус (Advanced Audio Distribution Profile [A2DP])
Bluetooth функция «Свободные руки» - (Hands-Free Profile [HFP])
Импорт телефонной книги - позволяет обмениваться записями телефонных книг между устройствами (Phone Book Access Profile [PBAP])
Поддержка DVD audio/video
Поддержка USB накопителей
Воспроизведение видео файлы 3gp
Воспроизведение видео файлы avi
Воспроизведение видео файлы divx
Воспроизведение видео файлы f4v
Воспроизведение видео файлы flv
Воспроизведение видео файлы mkv
Воспроизведение видео файлы mp4
Воспроизведение видео файлы mpeg
Воспроизведение видео файлы mov
Воспроизведение видео файлы vob
Воспроизведение видео файлы wmv
Воспроизведение видео файлы webm
Воспроизведение видео файлы xvid
Навигация
3G подключение
WiFi подключение
Резистивный экран (ориентирован под перо, ручку и тд) - подробнее тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Сенсорный_экран
Емкостный экран (пальцеориентированный) - подробнее тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Сенсорный_экран
Поддержка диагностической программы Torque - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=ru
Video выход - для вывода изображения в подголовник.
Радио AM/FM
Возможность подключения цифрового TV тюнера
Видеорегистрация
Желательно оплата через Яндекс деньги, но не исключен и вэбмани.
Если имеются какие то вопросы, спрашивайте, отвечу.
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