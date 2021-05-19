Хайлайтсы и аватарка для инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка180 просмотров

нужно разработать 5 иконок для бесконечных сторис и аватарку (логотип имеется)

4 года назад
guest_16228335912232
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
23 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад