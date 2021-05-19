Хайлайтсы и аватарка для инстаграм

На http://mos-radius.ru/ есть меню экскурсий. Оно состоит из двух блоков: “Базовый радиус” (экскурсии для новичков в Москве) и “Расширенный радиус” (экскурсии для бывалых): http://prntscr.com/1384q2q . Мы хотим добавить ещё один пункт первым ...