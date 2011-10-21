Создание двух favicon
Кнопки 88х31 для зоосайта
Необходимо нарисовать кнопки размером 88х31, НЕ анимированные, для сайта тематики - животные.
Логотип есть...
Требуется нечто подобное:
http://masterhost.ru/about/buttons/
То есть, нужно нарисовать одну кнопку, которую утверждаем, и затем её нужно будет раскрасить до 30 -и различных вариантов...
Спасибо !
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