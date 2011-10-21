Кнопки 88х31 для зоосайта

Необходимо нарисовать кнопки размером 88х31, НЕ анимированные, для сайта тематики - животные.

Логотип есть...

Требуется нечто подобное:

http://masterhost.ru/about/buttons/

То есть, нужно нарисовать одну кнопку, которую утверждаем, и затем её нужно будет раскрасить до 30 -и различных вариантов...

Спасибо !