Кнопки 88х31 для зоосайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен25 заявок321 просмотр

Необходимо нарисовать кнопки размером 88х31, НЕ анимированные, для сайта тематики - животные.

Логотип есть...

Требуется нечто подобное:

http://masterhost.ru/about/buttons/

То есть, нужно нарисовать одну кнопку, которую утверждаем, и затем её нужно будет раскрасить до 30 -и различных вариантов...

Спасибо !

14 лет назад
kimbee
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

frost25
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$80
6 дней
Алексей великолепно справился с задачей ! Получил в точности то что требовалось ! Спасибо.
Хороший заказчик. Сотрудничеством полностью доволен.

Заявки фрилансеров

frost25
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад