Набор логотипы +фавиконы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрытнет заявок109 просмотров

Требуется сделать 5 наборов из логотипа и фавикона.

Тематика сайта - фото хостинг/картинки/фото сток/ поиск картинок.

Лого без текста, просто изображение.

Не обязательно уникальное изображение, но надо чтобы он хорошо вписался в дизайн.

9 лет назад
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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