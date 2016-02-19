Нарисовать 2 иконки Рисовать с нуля не обязательно, можно стилизовать то, что найдете Бюджет 150 рублей В приложении мини тз
Набор логотипы +фавиконы
Требуется сделать 5 наборов из логотипа и фавикона.
Тематика сайта - фото хостинг/картинки/фото сток/ поиск картинок.
Лого без текста, просто изображение.
Не обязательно уникальное изображение, но надо чтобы он хорошо вписался в дизайн.
Заявки фрилансеров
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