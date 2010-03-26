Нарисовать иконки

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Закрыт16 заявок278 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать иконки, аналогичные этим: http://i44.tinypic.com/9hktjt.jpg

Можно писать в skype: gigomart

15 лет назад
beacon
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15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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