Добрый вечер! Необходимо разработать иконку видео плеера (rutube) аналогичную по дизайну иконке в приложении с подписью "видео". Срочно, нужна до 23 часов! Готов оплатить WMR.
Нарисовать иконки
Здравствуйте.
Необходимо нарисовать иконки, аналогичные этим: http://i44.tinypic.com/9hktjt.jpg
Можно писать в skype: gigomart
Заявки фрилансеров
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