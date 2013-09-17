Нарисовать иконки по образцу

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок163 просмотра
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Нарисовать иконки по образцу

Примеры уже имеющихся иконок в приложении

Нужно нарисовать в таком же стиле по списку, тоже в приложении

10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$30
2 дня
Спасибо! Получились отличные иконки. Все в срок без напоминаний, исполнитель понимает задание ровно так, как мне это нужно. Всегда остаётся на связи, отвечает на вопросы. Рекомендую!
Отличный заказчик! Не первый раз работаю и остаюсь доволен сотрудничеством. Рекомендую!