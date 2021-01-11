Нарисовать логотип и другие иконки для сайт

Всем добрый день!

Надо нарисовать логотип, он у меня уже есть, но размер маленький, нужно сделать максимально огромным, так как пойдет для разных мест на сайте, и будем его уменьшать.

Также другие иконки больших размеров.

Все есть на сайте http://espanarusa.club/ в мобильной версии.

И прикладываю что нужно.

Пишите, пожалуйста, сразу со стоимостью работы.

Спасибо!