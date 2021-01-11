Нарисовать логотип и другие иконки для сайт

Иконки и Пиксель-артЗавершен22 заявки412 просмотров
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Всем добрый день!

Надо нарисовать логотип, он у меня уже есть, но размер маленький, нужно сделать максимально огромным, так как пойдет для разных мест на сайте, и будем его уменьшать.

Также другие иконки больших размеров.

Все есть на сайте http://espanarusa.club/ в мобильной версии.

И прикладываю что нужно.

Пишите, пожалуйста, сразу со стоимостью работы.

Спасибо!

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
12 дней назад
Выбранный исполнитель
AndreDesign
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$10
2 дня
Все супер! Андрей быстро решил задачу, стоимость работы адекватная заданию. Рекомендую! Для себя запишу его контакт обращаться на будущее :-)
Виктория объяснила задачу четко и ясно, проблем не возникло. Всегда на связи. Оплата мгновенная :) Рекомендую всем!
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