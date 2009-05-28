Нарисовать несколько иконок

Вот есть сайт - www.noclub.ru. тематика - электронная\клубная музыка

в навигационном меню и по сайту есть иконка в виде диска. нужно нарисовать ещё несколько иконок в таком же стиле:

1. значёк play

2. ди-джей (силуэт человека)

3. звезда (примерно как фавикон)

4. new

5. pop

6. наушники

7. нота

8. замок (для авторизации в логин\пароль)

вроде бы всё =) во вложенном файле как раз пиктограмма, на подобии которой нужно сделать.

жду Ваши предложения с ценами здесь.