Нарисовать несколько иконок

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Завершен11 заявок240 просмотров

Вот есть сайт - www.noclub.ru. тематика - электронная\клубная музыка

в навигационном меню и по сайту есть иконка в виде диска. нужно нарисовать ещё несколько иконок в таком же стиле:

1. значёк play

2. ди-джей (силуэт человека)

3. звезда (примерно как фавикон)

4. new

5. pop

6. наушники

7. нота

8. замок (для авторизации в логин\пароль)

вроде бы всё =) во вложенном файле как раз пиктограмма, на подобии которой нужно сделать.

жду Ваши предложения с ценами здесь.

16 лет назад
nn4
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад
$20
1 день
Всё, что я говорил - сразу же исправлял. работал очень оперативно. но всё же результат НЕ оправдал моих надежд на 100%. либо у меня задание невыполнимое, либо... кто-то другой виноват =)
Хороший заказчик, вовремя оплатил, недостаточно четко ставил задачу, но все же сработались ) Надеюсь, будут еще проекты!

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад