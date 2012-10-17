Нарисовать значок/иконку для раздела литературы

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Завершен7 заявок183 просмотра

Нужен значок, которым можно было бы обозначать такой раздел литературы, где фигурируют "попаданцы" в прошлое. Он должен быть с негативной окраской и достаточно внятным. Что-нибудь типа "Ахтунг, попаданцы" или " Внимание, попаданцы" Значок делается для сайта под управлением drupal.

Оплата paypal или yandex-dengi.

Drupal
13 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Исполнитель любезно предоставил несколько вариантов на выбор, быстро и качественно.

Заявки фрилансеров

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад