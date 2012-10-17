Нарисовать значок/иконку для раздела литературы

Нужен значок, которым можно было бы обозначать такой раздел литературы, где фигурируют "попаданцы" в прошлое. Он должен быть с негативной окраской и достаточно внятным. Что-нибудь типа "Ахтунг, попаданцы" или " Внимание, попаданцы" Значок делается для сайта под управлением drupal.

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