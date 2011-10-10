Необходим красивый favicon

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок190 просмотров

Необходим красивый favicon для сайта hide.su

Цвета и общий фирм стиль можно посмотреть на главной сайта.

цена 10$

14 лет назад
pampushka
Роман 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо, за красивую и очень быстро сделанную работу.
Точное описание задачи, внимательное отношение и моментальная оплата. Отличный заказчик! Спасибо вам. ) Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад