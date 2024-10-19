Здравствуйте! Необходимо поправить 3 иконки в фигме. Более детально прорисовать волосы. Примерно как на скрине 2, но только в стилистике нынешних иконок. Прямые волосы, кудрявые и волнистые.

Дело несложное, меньше чем за час можно сделать, если опыт работы в фигме имеется.