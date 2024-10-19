Необходимо создать 20 анимированных спрайтов для игры в стиле пиксель-арт. Основой для работы служит игра Jetpack. Важно учитывать детали анимации и стиль исполнения, чтобы спрайты гармонично вписывались в игровой процесс.
Необходимо поправить иконки в Figma (дорисовать, нужен иллюстратор)
Здравствуйте! Необходимо поправить 3 иконки в фигме. Более детально прорисовать волосы. Примерно как на скрине 2, но только в стилистике нынешних иконок. Прямые волосы, кудрявые и волнистые.
Дело несложное, меньше чем за час можно сделать, если опыт работы в фигме имеется.
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