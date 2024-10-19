Необходимо поправить иконки в Figma (дорисовать, нужен иллюстратор)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка16 просмотров

Здравствуйте! Необходимо поправить 3 иконки в фигме. Более детально прорисовать волосы. Примерно как на скрине 2, но только в стилистике нынешних иконок. Прямые волосы, кудрявые и волнистые.

Дело несложное, меньше чем за час можно сделать, если опыт работы в фигме имеется.

FigmaСоздание иконок
4 месяца назад
guest_1733238825025
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Євген
 
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Был
3 дня назад
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4 месяца назад