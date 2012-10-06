Нужен дизайн кнопок

По-моему, это наш четвёртый проект. Как и прежде одни положительные эмоции как от общения, чёткого ТЗ, своевременной оплаты, так и от проекта в целом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.