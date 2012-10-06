Нужен дизайн кнопок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок243 просмотра

http://tour-zayavki.ru/#

Нужен дизайн кнопок (в стиле существующих) по тематикам:

туризм

юриспруденция

ремонт-строительство

банк

страхование

авто

окна

питание

дизайн сайтов

медицина

обучение

Постоплата.

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$100
2 дня
Маргарита, спасибо большое! Это один из немногих фрилансеров, у которого есть ТАЛАНТ и ВКУС. Работа с Маргаритой доставляет истинное эстетическое наслаждение. Важный плюс: Маргарита делает намного больше, чем ожидаешь.
По-моему, это наш четвёртый проект. Как и прежде одни положительные эмоции как от общения, чёткого ТЗ, своевременной оплаты, так и от проекта в целом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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