Нужно нарисовать favicon

Иконки и Пиксель-артЗавершен3 заявки150 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно с картинки jpg сделать favicon.

10 лет назад
asl_projects
Сергей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Оперативная и профессиональная работа! Рекомендую данного исполнителя.
Очень положительный заказчик. Быстро нашли общий язык и сработались. Рекомендую!
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