Нужно нарисовать favicon

требуются иконки для сайта vikna.zp.ua пример что хочется получить во вложении, просто нужно переделать под дизайн этого сайта... пишите сроки и цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно с картинки jpg сделать favicon.
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