Нужно отрисовать 4 иконоки

Иконки нужны для раздела "Услуги", следущего сайта - http://koltyshevo.ru/uslugi/

1 иконка: Ресторанно-развлекательный комплекс "Weekend"

2 иконка: Спортивный комплекс "Юность"

3 иконка: Развлечения

4 иконка: Оздоровительные услуги

Идея такая: должен быть рисунок, по тематике, совпалающий с названием раздела, под ним надпись красивым шрифтом, например, "Оздоровительные услуги", сама надпись и рисунок должны представлять собою единый файл с прозрачным фоном (иллюстация идеи во вложении)

особое пожелание: учесть тематику фона на сайте (травка), если мы говорим о спортивном комплексе, более гармоничным на траве будет смотреться именно футбольный мяч, а не лыжи

Изображения должны быть оригинальными

срок: 4 часа с момента согласия двух сторон сотрудничать

Оплата производится после утверждения изображений,

рекомендуется ради безопасности наносить на изображения водяные знаки

Жду ваших заявок, уважаемые исполнители!