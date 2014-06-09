Нужно отрисовать 4 иконоки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен3 заявки148 просмотров

Иконки нужны для раздела "Услуги", следущего сайта - http://koltyshevo.ru/uslugi/

1 иконка: Ресторанно-развлекательный комплекс "Weekend"

2 иконка: Спортивный комплекс "Юность"

3 иконка: Развлечения

4 иконка: Оздоровительные услуги

Идея такая: должен быть рисунок, по тематике, совпалающий с названием раздела, под ним надпись красивым шрифтом, например, "Оздоровительные услуги", сама надпись и рисунок должны представлять собою единый файл с прозрачным фоном (иллюстация идеи во вложении)

особое пожелание: учесть тематику фона на сайте (травка), если мы говорим о спортивном комплексе, более гармоничным на траве будет смотреться именно футбольный мяч, а не лыжи

Изображения должны быть оригинальными

срок: 4 часа с момента согласия двух сторон сотрудничать

Оплата производится после утверждения изображений,

рекомендуется ради безопасности наносить на изображения водяные знаки

Жду ваших заявок, уважаемые исполнители!

14 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Emerry
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Emerry
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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