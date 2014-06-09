24px x 19px, PNG чтобы подписаны были правильными двумя буквами кода страны http://pix.am/GX5T.jpg чтоб выглядели как тут для одаренных нужно найти архив, такой есть в интернете страны там ...
Нужно отрисовать 4 иконоки
Иконки нужны для раздела "Услуги", следущего сайта - http://koltyshevo.ru/uslugi/
1 иконка: Ресторанно-развлекательный комплекс "Weekend"
2 иконка: Спортивный комплекс "Юность"
3 иконка: Развлечения
4 иконка: Оздоровительные услуги
Идея такая: должен быть рисунок, по тематике, совпалающий с названием раздела, под ним надпись красивым шрифтом, например, "Оздоровительные услуги", сама надпись и рисунок должны представлять собою единый файл с прозрачным фоном (иллюстация идеи во вложении)
особое пожелание: учесть тематику фона на сайте (травка), если мы говорим о спортивном комплексе, более гармоничным на траве будет смотреться именно футбольный мяч, а не лыжи
Изображения должны быть оригинальными
срок: 4 часа с момента согласия двух сторон сотрудничать
Оплата производится после утверждения изображений,
рекомендуется ради безопасности наносить на изображения водяные знаки
Жду ваших заявок, уважаемые исполнители!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать 8 иконок. Размер не более чем 32 х 32 пикселя. Стиль - хайтек. Остальные подробности в личку. Срок - в течении суток. Ищу специалиста с опытом и интересным ...Завершен14 лет назад
63 тулбарных иконок Нужно сделать иконки (переделать в указанном стиле), см. приложенный рисунок, в размерах 64*64,48*48,32*32,24*24,16*16 256-цветные и 32-битные варианты, прозрачный фон, формат ICO+исходники ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Сайт rekomend.ru страдает без красивого фавикона..:) умельцы, помогите:)Завершен14 лет назад
Шесть иконок для сайта с тематикой металлопластиковые окнаЗавершен14 лет назад
15 монохромных иконок для iOS и Windows Phone 7 Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7. форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60 форматы для Windows Phone 7: png 26*26 ...Закрыт14 лет назад
- $50
Требуется сделать 46 иконок для Windows Phone. Технически - 46 png файлов размером 26*26, с черными изображениями на прозрачном фоне. В результате нужно предоставить png-файлы и исходники. В качестве исходного ...Закрыт14 лет назад
1. Нужно придумать основную иконку для сайта (мобильные приложения). 2. Придумать иконки для разделов и подразделов в одном разрешении (укажите цену за иконку)Завершен14 лет назад
- $50
Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7. форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60 форматы для Windows Phone 7: png 26*26; фон - прозрачный. Для изображения использовать только черный цвет. Края ...Закрыт14 лет назад
Необходимо нарисовать 5 иконок 20х20, отображающих статус пользователя: в сети, оффлайн, недоступен, работаю...Закрыт14 лет назад