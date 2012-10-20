Отрисовать в векторе знаки

Требуется подготовить изображенные в приложениях комплекты знаков для печати на наклейках размером:

ширина наклейки - 130 мм, длина - пропорционально изображению, но не более 600 мм.

Знаки должны занять около 85% площади наклейки. Так же знак "Не наступать" требуется подготовить в отдельном варианте. Текстовую часть, там где она есть, надо сохранить без изменений.

Предположительно, все эти знаки имеются в интернете в свободном доступе.

Задача исполнителя - подготовить наклейки к одноцветной печати.

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