Отрисовать в векторе знаки

  1. Биржа фриланса
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Завершен6 заявок175 просмотров

Требуется подготовить изображенные в приложениях комплекты знаков для печати на наклейках размером:

ширина наклейки - 130 мм, длина - пропорционально изображению, но не более 600 мм.

Знаки должны занять около 85% площади наклейки. Так же знак "Не наступать" требуется подготовить в отдельном варианте. Текстовую часть, там где она есть, надо сохранить без изменений.

Предположительно, все эти знаки имеются в интернете в свободном доступе.

Задача исполнителя - подготовить наклейки к одноцветной печати.

Все заявки скрыты.

13 лет назад
inturist
Алексей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена на "отлично". Большое спасибо.
Спасибо за проект, очень доволен сотрудничеством, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад
#1
Иконки и Пиксель-арт