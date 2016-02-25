Отрисовка слот машины (иконки, фон, персонаж, UI)

Добрый день, Фрилансеры!

Есть задача по отрисовке слот машины для социального проекта, а именно:

фон, 12 иконок слота, бонус игра, UI.

Это могут быть разные фрилансеры или один, главное, чтоб успевали в сроки.

Уровень графики не ниже Slotomania ( http://joxi.ru/Grqg8L3UNxXdO2 ), а лучше Caesar's Casino ( http://joxi.ru/Q2K7kpOi9q5E42 ) .

В заявках присылайте обязательно портфолио с выделенными проектами, схожими с данной задачей.

Также указывайте примерную цену и сроки.

P.S. Планируется не один проект, потому будем рады сотрудничать с теми, кого выберем на этом этапе долго и продуктивно.