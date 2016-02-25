Для сайта aurolog.ru необходимо дорисовать 5 иконок в стиле этих - http://joxi.ru/KAxdwV3u4b0evA Библиотека, Глоссарий, Шкала оценки эректильной дисфункции, Тест NIH-CPSI на простатит, AMS: дефицит тестостерона цена, сроки?
Отрисовка слот машины (иконки, фон, персонаж, UI)
Добрый день, Фрилансеры!
Есть задача по отрисовке слот машины для социального проекта, а именно:
фон, 12 иконок слота, бонус игра, UI.
Это могут быть разные фрилансеры или один, главное, чтоб успевали в сроки.
Уровень графики не ниже Slotomania ( http://joxi.ru/Grqg8L3UNxXdO2 ), а лучше Caesar's Casino ( http://joxi.ru/Q2K7kpOi9q5E42 ) .
В заявках присылайте обязательно портфолио с выделенными проектами, схожими с данной задачей.
Также указывайте примерную цену и сроки.
P.S. Планируется не один проект, потому будем рады сотрудничать с теми, кого выберем на этом этапе долго и продуктивно.
Заявки фрилансеров
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