Переделать иконки svg

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок179 просмотров

Есть 31 иконка svg сделанная в кореле.  Необходимо изменить размер холста, по размеру иконки. Образец во вложении.

8 лет назад
alexshch
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад
$4
1 день
Быстро, качественно, рекомендую!
Быстро сработали, мгновенная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад