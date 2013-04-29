Перерисовать иконки

Здравствуйте

Необходимо привести в более благородное соответствие существующие иконки, или полностью обновить (действующие прилагаются в файле).

Иконки должны суто схематично, строго, отображать только тип автотехники (сайт автозапчастей) без привязки к каким-либо маркам - только тип-схематически, а именно:

Легковые автомобили: на сайте - "жуть 3-х дверная с прогнутой крышой" - надо: более современный, лучше 4-х дверный седан, в профиль , не спортивный;

Коммерческие: на сайте - фургон, более грузовой - надо - коммерческий -легкий , т.е. это типа "Газель-фургон"(без прямого намека на именно Газель от ГАЗ), "пирожок"и т.п.для перевозки небольших коммерческих грузов;

Грузовые: на сайте - грузовой фургон - надо лучше бортовой грузовик, обычный, явно отображающий всю грузовую технику;

Седельные тягачи: на сайте - очень примерно и не выразительно - надо - седельный тягач таки "монстр" ..гг - т.е. более явно отображающий свой сегмет автотранспорта , как тягач;

Автобусы: на сайте - примитив - надо - более современный кузов, но также схематически отображенный, как объединяющий, символизирующий в себе, все автобусы.

Т.е. речь идет о показе типоп автотехники - символично и четко показывающее принадлежность к определенному типу.

Все должно быть очень просто выглядеть, без излишеств. Предпочтение (даже условие) - объемным иконкам, не плоским "щитам", т.к. проводится редизайн сайта с плоского стиля , на объемный.