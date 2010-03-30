Персонально для SlavikS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка143 просмотра

Уважаемый Вячеслав Валентинович,

необходимо обработать несколько (8) картинок таким образом, чтоб оставить только смысловую часть, а оформление взять из другого изображения (с шаблона).

15 лет назад
swathtml
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

SlavikS
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель: справился с работой очень оперативно; качество на высшем уровне. Так что если кому нужны скорость и качество, рекомендую обращаться к Вячеславу.
Очень Хороший заказчик. Задача поставлена грамотно... Приятно работать. Всегда на связи.. Оплата моментальная. Рекомендую!

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SlavikS
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад