Разделы каталога во вложенном файле. Приветствуется творческий подход, чтобы не было как у всех, но предельно понятно что внутри (для покупателей) Исходников в сети много. Изображения на прозрачном фоне,формат файлов png, ...
Персонально для SlavikS
Уважаемый Вячеслав Валентинович,
необходимо обработать несколько (8) картинок таким образом, чтоб оставить только смысловую часть, а оформление взять из другого изображения (с шаблона).
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