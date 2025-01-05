Вакансия для Pixel Art Художника в инди-игру в жанре дарк фэнтези. Обязанности включают создание оригинальных пиксельных спрайтов для персонажей и объектов окружения, разработку анимаций, участие в создании концепт-артов, сотрудничество с командой разработчиков и дизайнеров, а также внесение правок на основе отзывов. Требования: опыт работы в создании пиксельной графики, знание анимации, понимание принципов дизайна, умение работать в команде. Плюсом будет опыт работы над инди-играми и знание графических редакторов. Удаленная работа с гибким графиком.