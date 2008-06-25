Приватный для JRF

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок236 просмотров

Нужно нарисовать иконки для 4 программ... В одном стиле. иконки 64*64 + оптимизированные под 16*16

Если вкратце - у всех должна быть одинаковая подложка (скорее всего - квадрат с немного скругленными краями в стеклянном стиле...)

сверху подложки:

1. Какая-нибудь компьютерная плата + отвертка

2. Та же плата + дискета. (тема - бэкапы)

3. Красивый значок стандартной программы редактирования реестра Windows (кубики)

4. Что-нибудь на тему оптимизации.. может быть отвертка+гаечный ключ

17 лет назад
denkop
Денис 
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$200
4 дня
Очень понравилась работа с этим заказчиком, всем советую.

Заявки фрилансеров

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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