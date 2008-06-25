Приватный для JRF

Нужно нарисовать иконки для 4 программ... В одном стиле. иконки 64*64 + оптимизированные под 16*16

Если вкратце - у всех должна быть одинаковая подложка (скорее всего - квадрат с немного скругленными краями в стеклянном стиле...)

сверху подложки:

1. Какая-нибудь компьютерная плата + отвертка

2. Та же плата + дискета. (тема - бэкапы)

3. Красивый значок стандартной программы редактирования реестра Windows (кубики)

4. Что-нибудь на тему оптимизации.. может быть отвертка+гаечный ключ