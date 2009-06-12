Приватный проект для Антона Филиппова

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок183 просмотра

Значок для клана "Гильдия 13" размер 19х15 гиф. Тематика Нижний мир расса демоны и нежить, значок должен внушать кошмар людям которые его будут видеть!

16 лет назад
Fread_Wiver
Wiver Fread 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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